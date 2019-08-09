الخطوط الجوية الأمريكية متّهمة بتقليل معاشات عامليها

المصدر: واشنطن - د ب أ

لا تزال شركة الخطوط الجوية الأمريكية تواجه اتهامات بأنها تقلل معاشات بعض العاملين بها عبر استخدام بيانات أكتوارية قديمة لحساب امتيازاتهم.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن قاضياً اتحادياً رفض، الأربعاء، إسقاط دعوى جماعية مقدمة، تقول إن شركة الطيران تنتهك قانون تأمين الدخل التقاعدي عن طريق حساب معاشات تقاعدية معينة باستخدام جداول عمرها 35 عاماً لمتوسط الأعمار. ووفقاً للدعوى، فإنه نظراً لأن هذه الجداول لا تأخذ في الاعتبار الزيادات الأخيرة في متوسط الأعمار، فإن الموظفين الذين يختارون بعض صيغ المعاشات الاختيارية، مثل تلك التي تشمل منح معاشات لأزواجهم أو زوجاتهم بعد وفاتهم، تقل امتيازاتهم بشكل غير عادل مقارنة بالموظفين الآخرين.

ودافعت الخطوط الجوية الأمريكية عن ممارساتها، مشيرة إلى لوائح لوزارة الخزانة تصف على وجه التحديد الجدول الذي تستخدمه بأنه «معقول»، لكن القاضي عارض هذا، قائلاً إن هذه القواعد تهدف لضمان عدم ميل خطط المعاشات التقاعدية بشدة لصالح الموظفين ذوي الدخل المرتفع، وهي بالتالي لا تنطبق على هذه القضية.