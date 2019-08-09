تراجع واردات الصين وارتفاع صادراتها في يوليو

المصدر: بكين - د ب أ

أظهرت بيانات رسمية أمس تراجع واردات الصين خلال يوليو الماضي بنسبة 5.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين زادت الصادرات بنسبة 3.3% خلال الفترة نفسها. جاء التراجع البسيط للتجارة الخارجية الصينية أقل من تقديرات المحللين، في ضوء الحرب التجارية التي تخوضها الصين مع الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه تراجع التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة بشدة خلال الشهر الماضي، وهو نفس اتجاه حركة التجارة خلال الشهور القليلة الماضية. وتراجعت واردات الصين من الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي بنسبة 19% سنوياً، في حين تراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 6.5%.

يأتي ذلك في الوقت الذي فشلت فيه المفاوضات بين بكين وواشنطن في وضع نهاية للحرب التجارية الدائرة بينهما، مع إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامها فرض رسوم إضافية بنسبة تصل إلى 10% على كمية قيمتها 300 مليار دولار من السلع الصينية، بالإضافة إلى الرسوم السابقة التي تصل إلى 25% على كمية قيمتها 250 مليار دولار من السلع الصينية. وردت الصين على القرار الأمريكي الأخير بإعلان وقف استيراد المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة، ما أدى إلى تسجيل أسواق الأسهم الأمريكية أسوأ أداء يومي لها منذ بداية العام.