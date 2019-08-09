«الصندوق السعودي» يتطلع للاستثمار في «بتيل»

المصدر: دبي - رويترز

قالت مصادر لـ«رويترز» إن صندوق الاستثمارات العامة - صندوق الثروة السيادي السعودي- يجري محادثات مع ملاك شركة بتيل لإنتاج التمور الفاخرة بشأن استثمار محتمل في الشركة.

وإذا مضت الصفقة قدماً فقد تمهّد الطريق أمام السعودية، التي تعوّل بقوة على صادرات النفط، للتوسّع في المبيعات الخارجية للتمور والمملكة بين أكبر 3 منتجين عالميين للتمور.

وتملك «بتيل» بساتين تمور في الغاط الواقعة على بعد 250 كيلومتراً من العاصمة الرياض ولديها سلسلة من المقاهي والمخابز للأغذية والمشروبات الفاخرة.

والشركة مملوكة لرجل الأعمال السعودي زياد السديري وإل كاتيرتون إيجيا وهي شركة استثمار مباشر آسيوية مدعومة من إل.في.إم.إتش مويت هينيسي لوي فيتون الفرنسية.