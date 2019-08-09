أقل مستوى للتضخم في مصر منذ 4 سنوات

المصدر: القاهرة - د ب أ

تراجع معدل التضخم السنوي في مصر خلال يوليو إلى أقل مستوى منذ حوالي 4 سنوات، ليصل إلى 7.8 % سنوياً مقابل 13% خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وذكرت وكالة بلومبيرغ أن الانخفاض يأتي على خلاف توقعات المحللين الذين توقعوا ارتفاع الأسعار نتيجة خفض دعم أسعار الوقود في بداية الشهر الماضي.

وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بلغ معدل التضخم الشهري خلال يوليو الماضي 1.8%. وأرجع الجهاز ارتفاع مؤشر المستهلك الشهري إلى زيادة أسعار مجموعة الخضروات 3.7% ومجموعة الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 20.4 % والنقل 5.8% والمطاعم والفنادق 1.8% والسلع والخدمات المتنوعة 1.2% مقارنة بمستواها في يونيو الماضي.