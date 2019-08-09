واشنطن تحظر توقيع عقود عامة مع «هواوي»

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلنت واشنطن أمس رسمياً عن حظر توقيع عقود عامة مع عملاق التكنولوجيا الصينية «هواوي».

وكشفت الإدارة الأمريكية عن وثيقة بالقواعد التي تُحظر رسميّاً على عملاق التكنولوجيا «هواوي» وشركات صينيّة أخرى توقيع عقودٍ مع الأسواق الأمريكية في أحدث حلقة من النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.

وستمنع القواعد الموقّتة بدءاً من 13 أغسطس أيّ وكالة اتحادية أمريكية من أن تتحصَّل، من تلك الشركات الصينية، على معدات اتصالات أو تكنولوجيا وتأتي تلك الإجراءات تنفيذاً لحظر مدرج في قانون الدفاع الذي وافق عليه الكونغرس بوقت سابق هذا العام.

وتنصّ الوثيقة على جواز منح اعفاءات «في ظروف معيّنة» لمدة تصل إلى عامين، من قبل رئيس وكالة فدراليّة، أو في حالات أخرى من قبل مدير أجهزة الاستخبارات الوطنيّة.