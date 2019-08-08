الذهب يخترق 1500 دولار للمرة الأولى في 6 سنوات

المصدر: لندن - رويترز

قفزت أسعار الذهب أكثر من 2 % أثناء التعاملات أمس متجاوزة حاجز 1500 دولار للمرة الأولى في أكثر من 6 سنوات مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

وحذت الفضة حذو الذهب لتخترق مستوى 17 دولاراً للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى في أكثر من عام.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 2.5 % إلى 1509.80 دولار وهو أعلى مستوى له في منذ أبريل 2013 وصعدت العقود الأمريكية للذهب 2.3 % إلى 1518.3 دولار.

وبلغت مكاسب الذهب 20 % منذ أن هوت إلى أدنى مستوى لها هذا العام عند 1265.85 دولار في مايو.

وقفزت الفضة في المعاملات الفورية 3.9 % إلى 17.10 دولار وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2018.