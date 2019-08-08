النفط يتراجع تحت ضغط ضعف الطلب

المصدر: سول - رويترز

تراجعت أسعار النفط أمس مع استمرار تأثر السوق بالضرر المحتمل على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود بفعل تصاعد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وخلال التعاملات تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 19 سنتاً أو 0.32% إلى 58.75 دولاراً للبرميل مقارنة مع التسوية السابقة وجرى تداولها قرب أدنى مستوى في 7 شهور.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ما يزيد عن دولارين لأدنى مستوى في الجلسة عند 51.61 دولار للبرميل 12 سنتاً أو 0.22% عن آخر تسوية إلى 53.51 دولاراً .

وهوت أسعار خام برنت بأكثر من 9% في الأسبوع الفائت بعد تهديد الرئيس الأمريكي ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين.