البنك المركزي الصيني ينفي خفض أسعار الفائدة

المصدر: بكين- رويترز

نفى البنك المركزي الصيني أمس، شائعات متداولة عن اتخاذه قراراً لخفض أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض اعتبارا من 10 أغسطس، ووصفها بأنها غير صحيحة مضيفاً أنه طلب من الشرطة التحقيق في الأمر.جاء ذلك في بيان نشره بنك الشعب الصيني البيان على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

وسمحت الصين لعملتها اليوان بكسر مستوى 7 يوانات مقابل الدولار الاثنين الماضي لأول مرة منذ أكثر من 10 أعوام في مؤشر على أن بكين ربما تكون مستعدة لتقبل مزيد من الهبوط للعملة المحلية وهو أمر قد يؤجج النزاع التجاري مع أمريكا.

وفي وقت سابق أمس، أعلنت 3 بنوك مركزية إقليمية المركزية هي بنوك الهند ونيوزيلندا وتايلاند خفض الفائدة في محاولة لتحفيز النمو.