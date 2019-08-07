قناة السويس تحقق عائدات تاريخية

المصدر: القاهرة ـ أ ف ب

حققت قناة السويس خلال العام المالي 2018 ـ 2019 عائدات تاريخية وصلت إلى 5.9 مليارات دولار بزيادة تبلغ 5.4% عن العام المالي السابق، بحسب بيان لهيئة القناة الثلاثاء.

وتربط القناة التي افتتحت للملاحة في عام 1869 بين البحرين الأبيض المتوسط والأحمر. وهي إحدى الطرق الملاحية الرئيسية للتجارة العالمية ومن أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، في بيان أمس تزامناً مع الذكرى السنوية الرابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة: «بلغت عائدات القناة خلال العام المالي 2018/‏2019 أعلى عائد سنوي في تاريخ القناة بإجمالي عائدات بلغت 5.9 مليارات دولار بزيادة 300 مليون دولار عن العام المالي السابق».