مطالبات بتحرر المركزي الأمريكي من الضغوط السياسية

المصدر: واشنطن - د ب أ

كتب أربعة رؤساء سابقين لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، أن البنك يجب أن يتحرر من «الضغوط السياسية»، وذلك في توبيخ للرئيس دونالد ترامب.ولم يتم ذكر ترامب بالاسم في المقال الذي تم نشره في صحيفة «وول ستريت جورنال»، وكتبه بول فولكر وألان جرينزبان وبن برنانكي وجانيت يلين، ولكن بيانهم المشترك هو دفاع عن استقلال البنك المركزي، عقب الهجمات المستمرة بلا هوادة من جانب الرئيس، الذي وصف مجلس الاحتياط الاتحادي من قبل بأنه «المشكلة الوحيدة لدى اقتصادنا».

وكتب الرؤساء السابقون : «من الضروري الحفاظ على قدرة المجلس على اتخاذ قرارات بناءً على المصالح العليا للبلاد، وليس مصالح مجموعة صغيرة من السياسيين».

ونفى باول، الذي تنتهي مدة ولايته في عام 2022، اتخاذ خطوة تخفيض الفائدة بسبب ضغوط من ترامب.