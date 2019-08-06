مصر تتلقى الشريحة الأخيرة بملياري دولار من قرض صندوق النقد

المصدر: القاهرة ـ رويترز

أعلنت مصر أمس أنها تلقت الشريحة الأخيرة التي تبلغ قيمتها ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي. وفي يوليو، قال صندوق النقد إن مصر بإمكانها سحب الشريحة السادسة والأخيرة من برنامج القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار ومدته ثلاث سنوات والذي بدأ في 2016.

وذلك بعد مراجعته الخامسة والأخيرة للإصلاحات الاقتصادية المصرية في الشهر الماضي. وفي إطار اتفاق صندوق النقد، تعكف مصر على إجراء إصلاحات اقتصادية صعبة من بينها أحدث جولة من تخفيضات دعم الوقود في أوائل يوليو، والتي رفعت الأسعار المحلية بنسب تتراوح بين 16 و30 بالمئة.

وقال ديفيد ليبتون المدير العام بالنيابة لصندوق النقد الدولي في بيان بعد المراجعة النهائية في يوليو «نجحت مصر في استكمال البرنامج الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار تسهيل الصندوق الممدد، وحققت أهدافه الرئيسية».