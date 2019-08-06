تحالف لإنشاء خطين حديديين أحاديين في مصر

المصدر: دبي ـ البيان

فاز تحالف مكون من 3 شركات بعقد لإنشاء خطين حديديين أحاديي الاتجاه «مونوريل» في مصر، وفقاً لما ذكره أمس موقع «ناسداك دبي» الشبكي.

ويتكون التحالف من شركة «أوراسكوم كونستراكشون ليميتد» المدرجة على بورصة «ناسداك دبي»؛ شركة «المقاولون العرب» المصرية؛ وشركة «بومباردييه ترانسبورتاسيون» الكندية لإنشاء القطارات.

وأبرمت الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق عقد إنشاء الخطين أخيراً مع ممثلي التحالف الثلاثي في العاصمة المصرية القاهرة. وتبلغ قيمة العقد 4.5 مليارات دولار، حيث تبلغ حصة «بومباردييه ترانسبورتاسيون» منها 2.85 مليار دولار؛ فيما تبلغ حصة «أوراسكوم كونستراكشون ليميتد» حوالي 900 مليون دولار. وينص العقد على أن يتولى التحالف الثلاثي المسؤولية عن تشغيل وصيانة الخطين لمدة 30 عاماً بعد الانتهاء من إنشائهما.