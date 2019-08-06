HSBC يصدم القطاع المصرفي باستقالة رئيسه وإنهاء خدمات 4000 موظف

المصدر: لندن - وكالات

هبط سهم بنك «إتش. إس. بي. سي» البريطاني في بداية أسبوع التعاملات أمس بنحو 3% في أعقاب الاستقالة المفاجئة لرئيسه التنفيذي جون فلينت بعد 18 شهراً فقط من توليه منصبه، أعقبها الإعلان عن قرار بالاستغناء عن 4000 موظف ما شكل صدمة للقطاع المصرفي. وكانت أسهم أكبر بنك أوروبي من حيث الأصول هوت بنحو 14% أثناء فترة عمل فلينت، رغم أن البنك أعلن ارتفاع أرباحه 15.8% خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأعلن البنك الذي لا يزال تحت صدمة استقالة فلينت، أنه سيلغي نحو 4 آلاف وظيفة ضمن إعادة هيكلة. ولم يعلن البنك عن أسباب الاستقالة لكنه قال إنه بحاجة لإجراء تغييرات في المراتب العليا وحذر المستثمرين من أوقات صعبة قادمة.

وذكر البنك أن عملية تعيين الرئيس التنفيذي الجديد قد تستغرق ما بين 6 إلى 12 شهراً مع الأخذ في الاعتبار المرشحين من داخل أو خارج المصرف. ومن المقرر استبدال فلينت مؤقتاً برئيس الخدمات المصرفية العالمية في البنك «نويل كوين». وقال المدير التنفيذي المالي إيوين ستيفنسون خلال مؤتمر صحفي هاتفي مع محللين ماليين: «قمنا بالإعلان عن إعادة هيكلة» تتضمن «2% من قوتنا العاملة» أو 4 آلاف وظيفة.

ونتوقع أن يتراوح حجم تكاليف إنهاء الخدمة هذا العام من 650 إلى 700 مليون دولار أو ما يمثّل 4% تقريباً من إجمالي تكلفة الرواتب لدينا. وأضاف أن الوظائف الملغاة «ستستهدف كبار الموظفين».