البحرين تخفض عجز الميزانية مليار دولار

المصدر: المنامة ـ وكالات

أعلنت البحرين أمس أنها قلّصت العجز في ميزانيتها خلال النصف الأول من العام الجاري بمقدار 404 ملايين دينار (مليار دولار) بانخفاض 245.9 مليون دينار وبنسبة 37.8% مقارنة بالعجز نصف السنوي للسنة المالية المنتهية 2018 والبالغ 650 مليون دينار، حيث ارتفعت الإيرادات الفعلية 18.8%، وانخفض إجمالي الصرف 2.5%.

وقال بيان لوزارة المالية والاقتصاد الوطني إن المملكة تسير بخطى أسرع كثيراً من الإطار الزمني المتوقع لخفض العجز. وأعلنت البحرين، العام الماضي، خطة لإصلاح ماليتها العامة بعدما حصلت على تعهد خليجي بدعم قدره عشرة مليارات دولار. وتستهدف البحرين التخلص من عجز الموازنة بحلول عام 2022.