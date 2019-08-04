صدمة في «أبل» بسبب التعريفة

المصدر: نيويورك- وكالات

توقع محللو «بنك أوف أمريكا» هبوطاً قوياً في أرباح شركة أبل حال تطبيق التعريفات الأمريكية المحتملة على الصين، والمقدرة بـ 300 مليار دولار، ابتداء من الشهر المقبل.

مضيفين أن التعريفات تمثل صدمة كبيرة لمساهمي «أبل» حيث من الممكن أن تخفض نصيب سهم أبل من الأرباح بمقدار يتراوح بين 50 سنتاً إلى 75 سنتاً على أساس سنوي، وهذ يتوقف على ما إذا كانت الشركة ستختار تعويض التأثير من خلال ارتفاع الأسعار أو استيعاب التكاليف المرتبطة بالتعريفات.

وأشار المحللون إلى أن عوائد مبيعات أجهزة آيفون ستشكل نصيباً كبيراً من هذه الخسائر بنحو 30 إلى 50 سنتاً.

وأوضحوا أن أسعار أجهزة آيفون قد ترتفع 10%، ما سيؤدي إلى انخفاض الطلب بنسبة 20%.