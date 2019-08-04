ترامب يعوض الحرب مع الصين بالتقارب مع أوروبا واليابان

المصدر: واشنطن-رويترز

عوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استمراره في الحرب التجارية مع الصين، بالإعلان عن قرب انتهاء نزاعات تجارية مع أوروبا واليابان، حيث أعلن ترامب عن اتفاق لبيع المزيد من لحوم الأبقار الأمريكية إلى أوروبا، ومحتفلاً بانتصار إدارته جمع ترامب مسؤولين من الاتحاد الأوروبي ومزارعين أمريكيين، يرتدون قبعات رعاة البقر في البيت الأبيض، لإعلان الاتفاق.

وقال «الاتفاق الذي وقعناه يخفض الحواجز التجارية في أوروبا، ويوسع فرص دخول المزارعين ومربي الأبقار إلى السوق الأوروبي». وكان ترامب يتحدث قبيل توقيع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايتزر، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى الولايات المتحدة، ستافروس لامبرينديس، وممثل الاتحاد الأوروبي ياني رابانا على الاتفاق.

وعلى صعيد متصل، قال وزير الاقتصاد الياباني، توشيميتسو موتيجي، إن اليابان والولايات المتحدة، حققتا «تقدماً كبيراً» في تضييق خلافاتهما بشأن التجارة، واتفقتا على عقد اجتماع آخر على مستوى وزاري في وقت لاحق هذا الشهر.

وسئل موتيجي عما إذا كانت طوكيو وواشنطن يمكنهما الوصول إلى اتفاق هذا الشهر، فأجاب «ذلك سيتوقف على نتيجة المفاوضات القادمة، لا شك أننا نحقق تقدماً في المحادثات».

وقال موتيجي إنه سيجتمع مع لايتهايزر مجدداً في وقت لاحق هذا الشهر. وامتنع عن القول عما إذا كانت هناك خطط لأن يجتمع زعيما الولايات المتحدة واليابان على هامش قمة مجموعة السبع في وقت لاحق هذا الشهر، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق للتجارة. وقال بعد اجتماعه مع لايتهايزر، الذي استمر يومين «حققنا تقدماً كبيراً صوب نتيجة جيدة في موعد مبكر، تمكنا من تضييق الكثير من خلافاتنا».