عقوبات مالية أمريكية جديدة على روسيا

المصدر: أ ف ب

فرضت الولايات المتحدة اليوم السبت مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، على خلفيّة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في سالزبري البريطانيّة عام 2018.

وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الأمريكيّة مورغان أورتاغوس في بيان، إنّ واشنطن ستُعارض أيَّ مساعدة لموسكو "من جانب المؤسّسات الماليّة الدوليّة"، وستُقيّد وصول المصارف الأميركيّة إلى سوق الديون السياديّة الروسيّة، وستحدّ من صادرات السّلع والتكنولوجيا إلى روسيا.

وهذه التدابير التي اتُّخذت بموجب قانون أمريكي يعود لعام 1991 ويتعلّق بالقضاء على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، ستدخل حيّز التنفيذ "قرب 19 أغسطس" بعدَ إبلاغ الكونغرس، بحسب ما أوضحت أورتاغوس.