انخفاض العقود الآجلة للنحاس تسليم سبتمبر بنحو 2.55%

المصدر: لندن - وكالات

تراجعت أسعار النحاس خلال تداولات أمس مسجلةً أكبر خسائر أسبوعية منذ نوفمبر بعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن فرض المزيد من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، مما أدى إلى تصاعد النزاع التجاري المتوقع أن يضعف النمو الاقتصادي والطلب على المعادن.

وخلال التداولات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم سبتمبر بنحو 2.55% إلى 259.7 دولاراً للرطل.

وتسببت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين والتباطؤ الشديد في النشاط الصناعي في الصين وغيرها من المناطق في تضرر المعادن الصناعية بشدة، حيث انخفض سعر النحاس بنحو 20% من أعلى مستوياته في يونيو من العام الماضي.

وجاء إعلان ترامب بعد أن خفف الاحتياطي الفيدرالي من التوقعات بتخفيضات حادة في أسعار الفائدة والتي يمكن أن تحفز النمو وتساعد على إضعاف الدولار.