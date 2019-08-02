ترامب يشعل حرباً تجارية برسوم إضافية على الصين

المصدر: واشنطن - د ب أ

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على كمية من السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة من الصين بقيمة 300 مليار دولار اعتباراً من أول سبتمبر المقبل ليؤجج الحرب التجارية المشتعلة بين بلاده والصين، فيما تراجع خام النفط الأمريكي 4 دولارات وقفز سعر الذهب للبيع الفوري 1.4% إلى 1433.43 دولاراً للأوقية.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: «محادثات التجارة مستمرة وأثناء المحادثات ستبدأ الولايات المتحدة في الأول من سبتمبر فرض رسم صغير إضافي قدره 10% على بقية البضائع والمنتجات القادمة من الصين إلى بلدنا والبالغة 300 مليار دولار. هذا لا يشمل البضائع التي قيمتها 250 مليار دولار الخاضعة بالفعل لرسوم قدرها 25%»، وهو ما يعني فرض رسوم على كل واردات الولايات المتحدة من الصين، في إطار النزاع التجاري بين البلدين.

وهبطت أسعار النفط أمس أكثر من 3 دولارات للبرميل بعد إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الإضافية على البضائع الصينية.

وعمَّقت أسعار النفط خسائرها خلال تداولات متأثرة بقوة الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، مع استيعاب المستثمرين لقرار الاحتياطي الفيدرالي، أول من أمس، بخفض الفائدة والتكهنات باحتمالية حدوث خفض جديد في أكتوبر المقبل.

وجاء الهبوط في أسعار الخام على الرغم من انخفاض أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية الأسبوعية وتراجع إنتاج «أوبك» في يوليو، وهي عادة ما تكون عوامل داعمة للأسعار.

وخلال التعاملات هبطت عقود الخام الأمريكي تهبط أكثر من 4 دولارات إلى 54.34 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم أكتوبر 2.2% إلى 62.63 دولاراً.

وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.17% إلى 98.68 نقطة.