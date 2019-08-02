نزوح 1.5 مليار دولار من الأسواق الناشئة في يوليو

المصدر: لندن - رويترز

أظهرت بيانات من معهد التمويل الدولي نُشرت أمس أن طلباً عالمياً ضعيفاً وتراجعاً لقطاع الصناعات التحويلية أدى إلى نزوح 1.5 مليار دولار من أسواق الأسهم في الاقتصادات الناشئة، مع استبعاد الصين، في يوليو.

وبلغت التدفقات إلى أسواق الأسهم في الصين 2.7 مليار دولار على مدار الشهر، بينما بلغت التدفقات إلى أسواق السندات في كل الاقتصادات الناشئة 23.1 مليار دولار. وقال المعهد إن التوقعات للتدفقات إلى الأسواق الناشئة خارج الصين تبقى صعبة بالنظر إلى الحجم الكبير للأموال الساخنة التي استوعبتها هذه الأسواق في الأعوام القليلة الماضية.