«هواوي» تسبق «أبل» في بيع الهواتف الذكية رغم العقوبات الأمريكية

المصدر: واشنطن - أ ف ب

حافظت شركة هواوي على المرتبة الثانية في بيع الهواتف الذكية في الفصل الثاني من 2019، بعد سامسونغ وقبل آبل رغم العقوبات الأمريكية التي فرضت على عملاق التكنولوجيا الصيني، بحسب دراسات محللين نشرت أمس. ونجحت المجموعة الصينية في تحفيز مبيعاتها في مناخ تراجع شامل في السوق، وتواصل منافسة سامسونغ الكورية الجنوبية.

ورفعت سامسونغ نصيبها من السوق إلى 22% بفضل ارتفاع مبيعات أجهزتها بنسبة 7%.

وبلغت حصة هواوي 17% وآبل 11%.

وقال مدير مكتب «التحليلات الاستراتيجية» نيل ماوستون: «فاجأت هواوي الجميع بتحقيقها نمواً سنوياً 8% في مبيعات الهواتف الذكية».

وأضاف: «لقد حققوا قفزة خصوصاً في السوق المحلية في هذا الفصل. يسعون إلى التعويض عن مناطق أخرى على غرار أمريكا الشمالية وأوروبا».

كما شهدت مبيعات آبل نمواً 8%، بحسب تقديرات المكتب. ولم تعد الشركة الأمريكية تكشف عدد مبيعاتها لكن الهواتف الذكية درت عليها نحو 26 مليار دولار بين أبريل ويونيو، أي بتراجع 12% عن السنة الماضية.

وتظهر الدراسات أن الصانعين الصينيين شيامو وأوبو يحتفظان بالمرتبتين الرابعة والخامسة، أساساً بفضل مبيعاتهما في الصين.