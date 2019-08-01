صفقة اندماج بريطانية بـ 27 مليار دولار

المصدر: لندن ـ رويترز

قالت أربعة مصادر إن من المتوقع أن تعلن مجموعة الاستثمار المباشر الأمريكية بلاكستون عن اندماج رفينيتيف البريطانية للبيانات المالية، التي تملك حصة أغلبية فيها، مع مجموعة بورصة لندن خلال أسبوع، لكن من المتوقع أن تواجه الصفقة مراجعة تنظيمية طويلة فيما يتعلق بقواعد المنافسة ومكافحة الاحتكار قبل إتمامها.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن مفاوضات صفقة الاندماج التي تقدر قيمتها بنحو 27 مليار دولار بلغت مرحلة متقدمة، مع اتفاق بلاكستون وبورصة لندن وتومسون رويترز بشكل عام على جوانبها الرئيسية. وقال اثنان من المصادر إن إعلاناً رسمياً ربما يصدر اليوم عندما تنشر مجموعة بورصة لندن نتائجها المالية نصف السنوية. وامتنع ديفيد كرندويل المتحدث باسم تومسون رويترز عن التعليق. وامتنع أيضاً ممثلون لرفينيتيف وبلاكستون وبورصة لندن عن التعليق.

وسيوسع الاندماج بشكل كبير أعمال خدمات المعلومات في بورصة لندن. لكن الاتفاق يواجه بعض المخاطر.

وقالت المصادر إن من المتوقع أن تبدأ هيئات مكافحة الاحتكار في أوروبا والولايات المتحدة مراجعة متعمقة قد تستمر ما يصل إلى 18 شهراً.