10 مليارات دولار أرباح «أبل» الفصلية

المصدر: نيويورك ـ وكالات

سجلت «أبل» أرباحاً صافية بقيمة 10.04 مليارات دولار خلال الربع المالي الثالث المنتهي في يونيو الماضي، مقارنة مع 11.51 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ورغم التراجع فقد نجحت في تجاوز توقعات المحللين، وبلغت الإيرادات 53.8 مليار دولار، بنمو 1%، وشكلت المبيعات الدولية 59% من الإيرادات.وبلغت إيرادات آيفون 25.99 مليار دولار، و11.46 مليار دولار للخدمات، و 5.82 مليارات دولار لأجهزة ماك، و5.02 مليارات دولار لأجهزة آيباد، و5.5 مليارات دولار للأجهزة القابلة للارتداء والمنزل والإكسسوارات.

وأصبح لدى الشركة الآن 210.6 مليارات دولار نقداً، ما شكل انخفاضاً بنسبة 6.6% عن الربع الثاني، عندما سجلت 225.4 مليار دولار، وأقل بنسبة 13.6% مقارنة بنفس الفترة في عام 2017.

وارتفعت الأرقام في الأمريكتين إلى 25 مليار دولار، بينما انخفضت إلى 11.9 مليار دولار في أوروبا، كما انخفضت إلى 9.1 مليارات دولار في الصين الكبرى، في حين ارتفعت إلى 4 مليارات دولار في اليابان، مع وصولها إلى 3.5 مليارات دولار في بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ.ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 31% هذا العام.