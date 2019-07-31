ماذا يعني حذف 4 أصفار من العملة الإيرانية؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أقرّت الحكومة الإيرانية الخاضعة لعقوبات قاسية الأربعاء خطة لحذف الأصفار من عملتها واستبدال الريال الحالي بـ"التومان".

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في مؤتمر صحافي في طهران إن "الحكومة أقرت اليوم مشروع قانون لحذف أربعة أصفار من العملة والتومان سيكون عملتنا الوطنية".

وتواصل قيمة الريال الإيراني التدهور منذ العام الماضي.

وقبل ثلاثة أعوام كان الدولار الأمريكي يساوي 37 ألف ريال إيراني، لكن العملة الإيرانية تدهورت بشكل كبير العام الماضي ليصبح الدولار الواحد يساوي 180 ألف ريال.

ومع اتخاذ الحكومة الإيرانية، قراراً بحذف 4 أصفار من عملتها المتدهورة واستبدال الريال بالتومان في التعاملات، تكون الدولة قد أقرت بتهاوي قيمة العملة، وضرورة الإسراع في خطوات تعكس الواقع المرير للحال الاقتصادية في ضوء العقوبات.

وسترسل الحكومة الإيرانية مشروع القرار المرير اقتصادياً إلى البرلمان لإقراره، بحيث تصبح كل 10 آلاف ريال توماناً واحداً، ويبقى التعامل بالريال بين البنوك فقط، وهذا يحمل معاني كثيرة، تصب كلها في خانة التعامل مع التراجع المرير لقيمة العملة وتهاوي سعر صرفها محلياً ودولياً، بحسب ما نشرته العربية نت.

وتلجأ الحكومات إلى حذف أصفار عندما تفقد عملتها القوة الشرائية، ويكون ذلك بديلاً عن إصدار فئات كبيرة من العملة، ومع اشتداد العقوبات الخانقة على طهران، تعمق تهاوي العملة، ولم يعد أمام البنك المركزي سوى تجربة حذف أصفار من الريال الإيراني في محاولة للتكيف مع التضخم المتصاعد جراء التدهور المطرد الذي تعانيه البلاد.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقوم فيها طهران بحذف الأصفار، ففي عام 2017 اضطر المركزي إلى حذف صفر واحد، أما هذه المرة فالتوصيات تتحدث عن حذف 4 أصفار، ومع هذا الحذف، فإن المليون ريال إيراني سيساوي 100 ريال فقط.

وكانت العملة الإيرانية هوت مقابل الدولار خلال العامين الماضيين بسبب تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع التضخم بـ30%، ما جعل الدولار الأمريكي يقفز بنسبة 221% أمام الريال الإيراني.

ويؤكد خبراء اقتصاديون عدم جدوى عملية حذف الأصفار في زيادة قيمة العملة، وذلك بسبب عدم قيام الحكومة بإصلاحات أساسية في النظام النقدي والمصرفي في البلاد.

وبلغ سعر صرف الدولار 120 ألف ريال إيراني اليوم الأربعاء مقارنة بسعر صرف عام 2017 البالغ 34 ألف ريال للدولار بتراجع مهول تبلغ نسبته 250%، بينما كان سعر صرف الدولار الأمريكي قبيل الثورة الإيرانية عام 1979 حوالي 70 ريالا إيرانيا فقط، بما يعكس التهاوي المرير الذي تعرضت له قيمة العملة الإيرانية.

وتجربة إيران في إلغاء الأصفار ليست الأولى، فقد سبقتها فنزويلا العام الماضي عندما حذفت 5 أصفار، والعراق عام 2015 حيث حذف 3 أصفار من الدينار العراقي. أما تركيا فقد حذفت 6 أصفار عام 2003، حيث أصبح مبلغ المليون ليرة يساوي ليرة تركية واحدة.