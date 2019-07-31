ترامب يهدد الصين بإجراءات أقسى في «ولايته الثانية»

المصدر: واشنطن ـ وكالات

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، فتوراً وتشككاً إزاء فرص التوصل إلى نتائج إيجابية خلال محادثات تجارية الأسبوع الجاري بين ممثلين عن أمريكا والصين في شنغهاي. وهدد الصين باتفاق أقسى من الذي يتم التفاوض عليه حالياً حال فوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وصرّح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض بأن استراتيجيته لفرض الرسوم الجمركية على البضائع الصينية منحت الولايات المتحدة تأثيراً إيجابياً على المفاوضات. وألمح إلى أن الوفد الصيني يؤخر التفاوض لمعرفة ما إذا كان سيتم إعادة انتخابه العام المقبل.

وذكر أن الصين «تود أن أنهزم»، مضيفاً أن ذلك من شأنه أن يمهد الطريق لصفقة مستقبلية بعد الانتخابات الأمريكية مع رئيس ديمقراطي يسمح لهم «بالاستمرار في استغلال بلادنا مثلما يفعلون منذ 30 عاماً».

وهدد ترامب الصين بالقول: «المشكلة التي تنتظرهم هي أنني إذا ما فزت فإن الاتفاق الذي سيُطرح سيكون أقسى بكثير مما نتفاوض عليه الآن، أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق»، كما زعم أن الصين «تتحرق شوقاً لعقد صفقة معي»، لكن الأمر متروك له وليس للصين.

يشار إلى أن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين وصلا إلى شنغهاي في وقت سابق أمس، ومن المقرر أن يلتقيا بنائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه لأول مرة منذ جولة المحادثات الأخيرة في مايو الماضي. كما جدد ترامب إعلان رغبته في إقدام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على خفض أسعار الفائدة بنسبة كبيرة بالتزامن قبل يوم من بدء اجتماعات لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية لمراجعة أسعار الفائدة. وقال ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض إنه يريد إقدام مجلس الاحتياط على خفض الفائدة بنسبة كبيرة.

كان ترامب كتب عبر «تويتر» في وقت سابق أن «مجلس الاحتياط قام بكل الخطوات الخطأ.. أي خفض صغير للفائدة لن يكون كافياً، لكننا سنفوز على أية حال»، مضيفاً أن مجلس الاحتياط رفع الفائدة مبكراً جداً، ورفع الفائدة كثيراً للغاية، في إشارة إلى قرارات زيادة الفائدة الأمريكية خلال العامين الماضيين.وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى وجود توقعات واسعة بين المحللين وأسواق المال بإقدام لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي على خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعها الذي يبدأ اليوم ويستمر يومين.

وكتب ترامب عبر «تويتر» أن «مجلس الاحتياط قام بكل الخطوات الخطأ.. أي خفض صغير للفائدة لن يكون كافياً، لكننا سنفوز على أية حال»، مضيفاً أن مجلس الاحتياط رفع الفائدة مبكراً جداً، ورفع الفائدة كثيراً للغاية، في إشارة إلى قرارات زيادة الفائدة الأمريكية خلال العامين الماضيين. وقال ترامب في تغريدة نشرت في وقت سابق من الشهر الحالي إن «أصعب مشكلة لدينا ليست المنافسين إنها مجلس الاحتياط الاتحادي».

وتأثراً بتصريحات ترامب شهد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي أسوأ جلسة له منذ موجة بيع في مايو أمس.وأغلق المؤشر الرئيسي منخفضاً 1.5 بالمئة في معاملات كثيفة، وسجلت الأسهم الألمانية الحساسة للتجارة أدنى مستوياتها في ستة أسابيع بعد أن حذّر ترامب الصين من الانتظار لحين انتهاء فترته الرئاسية الأولى لوضع اللمسات النهائية على أي اتفاق تجارة.