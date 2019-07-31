عُمان ترجئ تطبيق «القيمة المضافة» حتى 2021

المصدر: دبي- رويترز

تخطط سلطنة عمان لإقرار ضريبة القيمة المضافة في 2021، حسبما قالت في وثيقة، لتؤخر أكثر إجراء يقول الاقتصاديون إنه قد يكون حساساً وسط تباطؤ النمو وارتفاع معدل البطالة. واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على طرح ضريبة القيمة المضافة في 2018 بعدما تضررت إيراداتها جراء هبوط أسعار النفط، لكن سلطنة عمان، الأضعف مالياً بينها، أرجأت التنفيذ إلى 2019.

وقالت وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز»، التي تمنح جميعها سلطنة عمان تصنيفاً عالي المخاطر، إنها تتوقع أن تقر السلطنة تلك الضريبة في 2020. وفي نشرة سندات وُزعت على المستثمرين في وقت سابق هذا الشهر، قالت عُمان: إن الحكومة ستزيد قاعدة إيراداتها من خلال ضريبة القيمة المضافة، «التي من المتوقع تطبيقها في 2021».