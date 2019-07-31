ارتفاع أسعار النفط والذهب في الأسواق العالمية

المصدر: وكالات

ارتفعت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة إلى أعلى مستوياتها خلال أسبوعين اليوم الثلاثاء بفعل التفاؤل بأن يخفض الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الأسبوع للمرة الأولى فيما يزيد على عشر سنوات، مما يعزز توقعات الطلب في أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أيضا انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة للأسبوع السابع على التوالي.

وفي يومها قبل الأخير كعقد أقرب استحقاق، زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 1.01 دولار بما يعادل 1.6 بالمئة لتبلغ عند التسوية 64.72 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.18 دولار أو 2.1 بالمئة ليغلق عند 58.05 دولار.

وسجل الخامان أعلى مستويات إغلاق لهما منذ 15 يوليو للجلسة الرابعة على التوالي.

لكن على مستوى الشهر، مازال من المنتظر أن ينخفض الخامان نظرا لاستمرار المخاوف بشأن الطلب على النفط، مع هبوط برنت أكثر من اثنين بالمئة والخام الأمريكي أقل من واحد بالمئة.

وقال برايان كيسينس مدير المحفظة لدى تورتويز لإدارة استثمارات الطاقة "النفط الخام ارتفع اليوم لأسباب منها توقع تراجع ملموس آخر للمخزون هذا الأسبوع فضلا عن التوترات التي مازالت محتدمة في مضيق هرمز"، مشيراً إلى أن "احتمال خفض أسعار الفائدة ومحادثات التجارة الأمريكية الصينية يدعمان توقعات الاقتصاد".

إلى ذلك، سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب خلال تعاملات الثلاثاء في السوق الأمريكية ارتفاعا جديدا قبل انتهاء اجتماعات لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر الدولار اليوم إلى98.21 نقطة خلال التعاملات بعد أن كان قد تراجع في بداية التعاملات بنسبة بسيطة إلى 98.05 نقطة.

وارتفع سعر المعدن الأصفر في تعاملات الثلاثاء بمقدار 9.30 دولار أي بنسبة 0.7% إلى 1429.70 دولار للأوقية تسليم أغسطس المقبل. في الوقت نفسه ارتفع سعر الذهب بمقدار 8.50 دولار؛ أي بنسبة 0.6% إلى 1441.80 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل.

كان سعر الذهب قد ارتفع في تعاملات أمس الاثنين بمقدار 1.10 دولار إلى 1420.40 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 0.118 دولار إلى 558ر16 دولار للأوقية تسليم سبتمبر المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0390ر0 دولار إلى 6875ر2 دولار للرطل تسليم سبتمبر المقبل.

وتتوقع أسواق المال الأمريكية إعلان مجلس الاحتياط الاتحادي اليوم الأربعاء خفض سعر الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماعات التي تستمر يومين.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال يوليو الحالي إلى أعلى مستوى له منذ 8 أشهر، في ظل تفاؤل الأمريكيين بشأن أوضاع الاقتصاد والتوظيف، مع تراجع معدل البطالة وتوقع خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وذكر معهد "كونفرانس بورد" المستقل للدراسات الاقتصادية ومقره في نيويورك أن مؤشر ثقة المستهلكين ارتفع خلال الشهر الحالي إلى 7ر135 نقطة مقابل 3ر124 نقطة في يونيو الماضي وفقا للتقديرات المعدلة.