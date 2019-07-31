23 % نمواً في إيرادات «هواوي» رغم العقوبات .. و«سوني» تربح 2.1 مليار

المصدر: هونج كونج -رويترز

قالت شركة هواوي تكنولوجيز الصينية، إن إيراداتها في النصف الأول زادت 23.2 % على أساس سنوي على الرغم من حملة أمريكية مكثفة ضدها تحولت في النهاية إلى حظر تجاري في منتصف مايو.

وأعلنت هواوي غير المدرجة بالبورصة والتي بدأت الإفصاح عن نتائجها الفصلية في العام الجاري فقط، أن إيرادات النصف الأول ارتفعت إلى 401.3 مليار يوان (58.28 مليار دولار) من 325.7 مليار يوان قبل عام، وبلغت شحنات الهواتف الذكية 118 مليون وحدة بزيادة 24 %.

واضطربت سلسلة الإمداد الخاصة بهواوي بشدة في منتصف مايو عندما أدرجتها واشنطن في قائمة تجارية سوداء.

وقالت الحكومة الأمريكية، إن هواوي تشكل خطراً على الأمن القومي لأن بكين قد تستخدم أجهزتها للتجسس، وهو ما نفته الشركة مراراً.