2.8 مليار دولار أرباح «بي.بي» الربعية

المصدر: لندن - رويترز

أعلنت شركة النفط البريطانية «بي.بي» تحقيق أرباح بلغت 2.8 مليار دولار في الربع الثاني، دون تغير عن الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ أعاقها تراجع أسعار النفط.وتجاوز صافي الربح التوقعات البالغة 2.46 مليار دولار، وارتفع إنتاج الربع الثاني إلى 3.8 ملايين برميل من المكافئ النفطي يومياً، بزيادة 4 % عنها قبل عام.

وتوقعت «بي.بي» انخفاض الإنتاج في الربع الثالث عن الربع الثاني، في ما يرجع إلى أعمال الصيانة وكذلك تأثير الإعصار باري على العمليات في خليج المكسيك بالولايات المتحدة.

وقال برايان جيلفاري المدير المالي للشركة إن الشركة لم تسير أياً من ناقلاتها عبر مضيق هرمز منذ أن حاولت إيران احتجاز إحدى سفنها في العاشر من يوليو.

وذكر أن شركة النفط والغاز لا تعتزم في المدى القريب تسيير أي ناقلة عبر المضيق لكنه أشار إلى أن الشركة تنقل النفط من المنطقة باستخدام ناقلات مستأجرة، قائلا: «سنواصل نقل الشاحنات هناك لكنكم لن تروا أي ناقلة ترفع علم بي.بي تمر عبر المضيق».