هواوي تجتاز عنق الزجاجة وتعترف بصعوبة القادم

المصدر: وكالات

قالت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "هواوي" إن مبيعاتها العالمية ارتفعت رقمين عشريين في النصف الأول من هذا العام، رغم التضييق الأمريكي عليها، لكنها قالت إنها ستواجه ظروفاً أكثر صعوبة.

وأضافت اليوم الثلاثاء، أن المبيعات في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي ارتفعت بنسبة 23.2% مقارنة بالعام السابق إلى 401.3 مليار يوان (58.3 مليار دولار).

وكان هذا ارتفاعًا عن معدل النمو في عام 2018 والذي بلغ 19.5%.

وذكر ليانغ هوا، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن المبيعات شهدت "بعض التأثير" منذ أن فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيوداً في مايو الماضي على مبيعات التكنولوجيا الأمريكية لـ"هواوي"، دون الخوض في تفاصيل.

وأضاف ليانغ أن "هواوي" تجنبت الاضطرابات في الإنتاج والمبيعات، لكنه قال: "ما زلنا نواجه صعوبات في النصف الثاني من العام".