مليار درهم صفقات في قلب أوروبا

المصدر: دبي ـ مشرق علي حيدر

ضخ مستثمرون من داخل وخارج الدولة أكثر من مليار درهم في عقارات مشروع قلب أوروبا في جزر العالم بدبي منذ أن استأنفت الشركة عمليات التشييد في 20017 وحتى النصف الأول من العالم الجاري.

وقالت مجموعة «كليندينست» التي تطور مشروع «ذا هارت أوف يوروب» بتكلفة 18 مليار درهم تقريبا، إنها سجلت أداء مالياً قوياً خلال النصف الأول من 2019 الجاري. وأضافت أن مبيعات النصف الأول تعكس الثقة بعقارات دبي وتدعم التقديرات القائلة بوجود طلب كامن في السوق يتراوح ما بين 50 و60 ألفاً من وحدات المنازل الثانية الفاخرة في دولة الإمارات.

وأشارت الشركة إلى أن الفيلات العائمة «فلوتنج سي هورس» تسير في مساراتها النهائية للتسليم؛ في حين سيفتتح فندق بورتوفينو في المشروع نهاية العام الجاري، مؤكدة تسجيل جزيرتي «ألمانيا» و«هوني مون» أعلى مستويات التقدم في أعمال الإنشاءات، في حين قطعت أعمال البناء على جزيرة السويد التي ستحتضن 10 قصور فاخرة ذات تصاميم مميزة، إنجاز 70% من عمليات استكمال الوحدات وتسليمها.