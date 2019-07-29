تراجع أرباح سابك إلى 2.1 مليار ريال

المصدر: دبي ـ رويترز

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، أمس هبوط صافي ربحها 68 بالمئة في الربع الثاني من العام، وعزت ذلك إلى تراجع متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض حصة الشركة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة.

وقالت سابك إن صافي ربح الشركة بعد الزكاة والضريبة بلغ 2.12 مليار ريال (565 مليون دولار) في الربع المنتهي في 30 يونيو، انخفاضاً من 6.7 مليارات قبل عام، بهبوط نسبته 68.4 بالمئة.

وقال يوسف عبد الله البنيان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسابك في بيان «التباطؤ في نمو الناتج العالمي الإجمالي بالتزامن مع انخفاض أسعار البتروكيماويات نتيجة الزيادة الكبيرة في العرض أدى إلى انخفاض أسعار المنتجات وهوامش الربح في المنتجات الرئيسية».

وقالت سابك إن زيادة الإنتاج العالمي من المنتجات الأساسية التي أثرت سلباً على أسعار المنتجات وهوامش الربح في النصف الأول من العام من المتوقع أن تستمر في التأثير على أرباح الشركة في النصف الثاني من 2019 أيضاً.