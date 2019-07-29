استئناف المفاوضات الأمريكية الصينية غداً

المصدر: بكين ـ أ ف ب

يلتقي المفاوضون الصينيون والأمريكيون خلال الأسبوع الجاري في الصين لإجراء محادثات جديدة بشأن الحرب التجارية بينهما، لكن محللين يؤكدون أنهم لا يتوقعون تقدماً كبيراً رغم اختيار مكان جديد لهذه المناقشات.

وستعقد الاجتماعات المقبلة الثلاثاء والأربعاء في شنغهاي وستكون الأولى وجهاً لوجه بين الطرفين منذ فشل المفاوضات مايو الماضي عندما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين بعدم الوفاء بالتزاماتها.

وقرر الرئيس الأمريكي حينذاك زيادة الرسوم الجمركية بشكل كبير على حزمة ضخمة من المنتجات الصينية. وتتبادل الصين والولايات المتحدة حالياً فرض الرسوم الجمركية على سلع تتجاوز قيمتها 360 مليار دولار من المبادلات السنوية.

وقال وانغ شوانشينغ، الأستاذ في جامعة تونغجي في شنغهاي، إن «الصين تتطرق إلى هذه القضية في الأساس من زاوية محض اقتصادية وتريد مجرد إبرام اتفاق». لكن الولايات المتحدة «تحاول ربط المشاكل التجارية بالتنافس الاستراتيجي».

وأثار ترامب غضب بكين عندما أدرج المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات هواوي على لائحة سوداء لأسباب أمنية. وقال وانغ إن «النقطة المشتركة» اليوم هي «أن الطرفين يريدان التوصل إلى اتفاق. لذا، فان الأمر بالغ الأهمية».