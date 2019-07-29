«دانة غاز» تدرس بيع أصولها في مصر وتركز نشاطها على كردستان

المصدر: دبي ــ عمرو عادل

أكد محمد المبيضين، رئيس علاقات المستثمرين في «دانة غاز»، أن الشركة، تدرس بيع أصولها في مصر بهدف تركيز أنشطتها في كردستان العراق.

وقال لـ«البيان الاقتصادي»، إن الشركة ترى حالياً فرصة استثمارية لزيادة حجم أعمالها في كردستان في ظل خطة توسعية تستهدف زيادة الإنتاج من 400 مليون إلى 900 مليون قدم يومياً، والمكثفات من 15 ألفاً إلى 35 ألف برميل يومياً بحلول 2023، ما سيضيف ما بين 350 مليون دولار إلى 400 مليون دولار للإيرادات السنوية.

وأضاف، إن الخطة تتزامن مع تجاوز احتياطات الشركة المؤكدة والمحتملة في كردستان إلى مليار برميل نفط مكافئ، فيما تصل 89 مليون برميل في مصر، لافتاً إلى أن بيع الأصول في مصر مرهون بتحقق سعر مناسب.

وأكد أن عمليات الشركة في مصر تسير على النحو المعتاد للحفاظ على معدلات الإنتاج، حيث تخطط الشركة لحفر بئر في منطقة امتياز المطرية البري في منطقة دلتا النيل وتغطي مساحة 960 كيلومتراً مربعاً، بالقرب من منطقتي امتياز غرب المنزلة وغرب القنطرة التابعتين لـ«دانة غاز»، ومنطقة امتياز حقل شمال الصالحية.

وأصول التنقيب والإنتاج التابعة لدانة غاز في مصر هي أصول برية في منطقة دلتا النيل باستثناء القطاع السادس في شرق البحر المتوسط. ونقلت وكالة رويترز، أمس، عن مصدرين مطلعين أن «دانة غاز» فوّضت بنك الاستثمار «تيودور بيكرينج هولت آند كو» لتقديم المشورة لها في بيع أصولها بمصر التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار.