«كامكو» مستشار الإصدار في زيادة رأسمال «كيبكو»

المصدر: الكويت - البيان

أعلنت كامكو للاستثمار، عن قيامها بدور مستشار الإصدار ووكيل الاكتتاب في طرح أسهم زيادة رأسمال شركة مشاريع الكويت ( القابضة) «كيبكو».

وحاز الطرح على اهتمام بالغ من قبل المساهمين الحاليين، حيث بلغ العدد الإجمالي للأسهم المكتتب فيها 529.89 مليون سهم عادي، في حين كان إجمالي الأسهم المعروضة 452.75 مليون سهم مما أدى إلى تغطية الاكتتاب بمقدار 1.17 مرة بسعر طرح بلغ 210 فلوس للسهم وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المكتتب فيها 111.28 مليون دينار مقارنة بقيمة الأسهم المعروضة البالغة 95.08 مليون دينار.

وأدت عملية الاكتتاب إلى زيادة رأس مال شركة كيبكو المصدر والمدفوع من 154.73 مليون دينار كويتي إلى 200.00 مليون دينار بإصدار 452.75 مليون سهم عادي جديد والتي تمثل تقريباً 29.3 % من رأس مال المصدر والمدفوع الحالي للشركة.