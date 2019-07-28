جونسون: «بريكست» فرصة اقتصادية هائلة

المصدر: مانشستر-أ ف ب

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بريكست يمثل «فرصة اقتصادية هائلة»، بعدما تمّ التعاطي معه خلال فترة تيريزا ماي على أنه «عاصفة معادية داهمة».

وقال رئيس الوزراء الجديد إنّ مغادرة الاتحاد الأوروبي تمثّل فرصة اقتصادية هائلة للقيام بأشياء لم يكن مسموح لنا القيام بها لعقود.وفي خطاب ألقاه في مانشستر، وعد جونسون بتسريع المفاوضات حول اتفاقيات تجارية لمرحلة ما بعد بريكست، وإنشاء مناطق حرة لتحفيز الاقتصاد.

وقال «حين صوّت الناس لمغادرة الاتحاد الأوروبي، لم يصوّتوا فقط ضدّ بروكسل، وإنّما أيضاً ضدّ لندن».

وقال جونسون إنّه مستعد للتباحث مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن فقط في حال جرى سحب بند «شبكة الأمان» (باكستوب) من اتفاق الخروج الذي توصلت إليه تيريزا ماي مع بروكسل، في إشارة إلى البند الرامي إلى ضمان عدم العودة إلى حدود مادية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية والجمهورية الإيرلندية.