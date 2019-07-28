توقعات بتثبيت إنجلترا سعر الفائدة

المصدر: لندن - د ب أ

تشير التوقعات إلى أن مسؤولي بنك إنجلترا سوف يبقون الأسبوع المقبل السياسة النقدية دون تغيير لأنهم يقرون بأن الأوضاع الاقتصادية قد ساءت بشكل ملحوظ منذ مايو. وتوقع 24 خبيراً اقتصادياً باستثناء واحد استطلعت وكالة أنباء بلومبرغ رأيهم أنه سوف يكون هناك تصويت بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة الاسترشادي عند 0.75 %.

وتشير إمكانية حدوث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من دون اتفاق في عهد رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون والتوقعات العالمية القاتمة إلى أن صانعي السياسات سوف يكونوا حذرين. وخفّض المسؤولون من لغتهم الخطابية بشأن رفع سعر الفائدة، ويسعى المستثمرون على نحو متزايد إلى خفض أسعار الفائدة.