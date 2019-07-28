5 مرشحين أوروبيين لصندوق النقد

المصدر: باريس - أ ف ب

يتنافس خمسة مرشحين أوروبيين لمنصب المدير العام لصندوق النقد الدولي خلفاً لكريستين لاغارد المنتهية ولايتها والتي ستتولى إدارة البنك المركزي الأوروبي، كما أفادت وزارة المالية الفرنسية.

والمرشحون الخمسة هم بحسب الوزارة وزيرة المالية الإسبانية ناديا كالفينو، ونظيرها البرتغالي رئيس مجموعة اليورو ماريو سنتينو، وسلفه على رأس وزراء المالية في منطقة اليورو والمسؤول الثاني الحالي في البنك الدولي الهولندي يورون ديسلبلوم، والبلغارية كريستالينا جورجيفا، ومحافظ البنك المركزي الفنلندي أولي رين.

وتلقى وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير تكليفاً من نظرائه الأوروبيين لإجراء المشاورات من أجل اقتراح مرشح أوروبي واحد لإدارة صندوق النقد الدولي. وأجرى لومير اتصالات مع جميع وزراء المال الأوروبيين بمن فيهم وزير المالية البريطاني الجديد.

وذكرت الوزارة أن «لومير بقي على اتصال وثيق مع نظيره الألماني أولاف شولتز». وأكدت أنه «على ضوء هذه المشاورات المكثفة، برز توافق واضح على اختيار مرشح أوروبي واحد يتمتع بخبرة دولية واسعة وبمهارات تقنية أكيدة».

وأضافت: «حصل إجماع أيضاً على درس تعديل قاعدة الحد الأقصى للسن». وتفرض هذه القاعدة أن يكون عمر المدير العام عند تعيينه أقل من 65 عاماً، ما يستبعد نظرياً جورجيفاً المولودة في 13 أغسطس 1953.