ترامب يرفض إعفاء «آبل» من رسوم المنتجات الصينية

المصدر: واشنطن - د ب أ

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستجابة للطلب الذي قدمته شركة «آبل» لإعفاء مكونات الكمبيوتر التي تنتجها في الصين من الرسوم التي تفرضها بلاده على السلع المستوردة من الصين وقال إنه على الشركة إنتاج المكونات في الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي أمس «آبل لن تحصل على إعفاءات ولا تخفيضات للرسوم المقررة على مكونات كمبيوتر ماك برو (التي تنتجها في الصين).. إذا أنتجتها في أمريكا لن تخضع لرسوم».

وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن «آبل» الموجود مقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية قدمت طلباً إلى إدارة الرئيس الأمريكي لإعفاء المكونات التي تستوردها من الصين لصناعة أحدث أجهزة الكمبيوتر المكتبي الذي تعتزم طرحه قريباً «ماك برو» من قرار فرض رسوم بنسبة 25% على السلع المستوردة من الصين.