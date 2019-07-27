تعهدات سوفت بنك مع مايكروسوفت ومستثمرين آخرين بنحو 108 مليارات دولار

المصدر: طوكيو - رويترز

دبرت مجموعة سوفت بنك تعهدات من مايكروسوفت ومستثمرين آخرين بنحو 108 مليارات دولار لصندوق رؤية ثان، يهدف إلى الاستثمار في شركات التكنولوجيا.

وقالت المجموعة اليابانية العملاقة إنها تعتزم استثمار 38 مليار دولار في الصندوق. ومن بين الشركات الأخرى التي بصدد المشاركة في الصندوق أبل وهون هاي للصناعات الدقيقة التايوانية (فوكسكون) والشركتان كلتاهما قامتا بالاستثمار في الصندوق الأول.

وقالت سوفت بنك إنها ما زالت تجري محادثات مع مستثمرين محتملين وتتوقع نمو رأس المال المنتظر للصندوق.وقالت متحدثة باسم مبادلة للاستثمار لـ«رويترز»: إن الشركة ما زالت تدرس استثماراً محتملاً. وذكرت «وول ستريت جورنال» أن مجموعة غولدمان ساكس ستستثمر في الصندوق.