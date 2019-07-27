«البترول الكويتية العالمية» تستحوذ على 67 محطة جديدة في إسبانيا

المصدر: مدريد - د ب أ

استحوذت شركة «البترول الكويتية العالمية» على 67 محطة بیع بالتجزئة من شركة «ساراس إینیرجیا» الإسبانیة.

وقال الرئیس التنفیذي للشركة الشیخ نواف الصباح إن الشركة تتخذ الخطوات لتعزیز مكانتها في أوروبا وتنمیة أنشطتها بقطاع التجزئة في الخارج وفقاً لخطة استراتیجیة مدروسة. وأضاف أن عملیة الاستحواذ الجدیدة تزید محطات الشركة من 10 مملوكة حتى الآن إلى 77 محطة في إسبانیا، مؤكداً أن إسبانیا تمثل مركزاً للنمو ضمن استراتیجیة الشركة في أوروبا.

ولفت إلى أن تلك الخطوة تأتي لتعزیز نمو شركة البترول الكویتیة العالمیة (كي بي آي) التي تملك أكثر من 4700 محطة تحمل شعار (كیو ایت) في أوروبا التي تتطلع الشركة إلى تعزیز مكانتها فیها ولا سیما الدول التي تمثل فیها مركز قوة مثل إیطالیا وبلجیكا وهولندا.

وأعرب عن أمله في مواصلة النمو في الدول التي توفر فرصاً واعدة وتكون ضمن إطار استراتیجیة الشركة، مبیناً أن المحطات الجدیدة التي سترفع جمیعها شعار (كیو ایت) بحلول دیسمبر المقبل ستوفر خدمة شحن السیارات الكهربائیة، وذلك ضمن إطار حرص الشركة على منح العملاء كافة الفرص والخدمات لتزوید سیاراتهم بالطاقة.