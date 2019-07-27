«يوتيكو» تخطط لجمع 366 مليون دولار من الاكتتاب في سنغافورة

المصدر: دبي - سيد صالح

تخطط شركة «يوتيكو» للخدمات الخاصة في الإمارات لجمع مبلغ 500 مليون دولار سنغافوري «366 مليون دولار أمريكي» من طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي في بورصة سنغافورة خلال العامين المقبلين.

وقال ريتشارد مينيزيس، الرئيس التنفيذي للشركة، أمس من سنغافورة لوكالة «بلومبرغ» للأنباء: «عقدنا اجتماعاً اليوم مع المسؤولين في بورصة سنغافورة لبحث إدراج «يوتيكو» بها، إلى جانب مسائل أخرى».

وأضاف مينيزيس بقوله: «سيرفع هذا الإدراج قيمة «يوتيكو» إلى ملياري دولار سنغافوري».

وأوضح مينيزيس أن طرح «يوتيكو» في اكتتاب عام أولي مرهون بالموافقة على الصفقة التي تقدمت بعرض بشأنها منذ نحو أسبوعين، وهي صفقة شراء حصة تبلغ نسبتها 88% في شركة «هايفلاكس» السنغافورية المتعثرة، والمتخصصة في خدمات معالجة المياه.

وأضف مينيزيس أن شرط إتمام الصفقة لإدراج «يوتيكو» في البورصة السنغافورية يمكن أن يتغير بمرور الوقت.

وأفاد مينيزيس بأن «يوتيكو» نالت ما وصفه بـــ «موافقات هائلة» على إتمام الصفقة من جانب دائني «هايفلاكس»، وذلك بعد عدة اجتماعات أجريت معهم.