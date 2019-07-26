تضاعف أرباح «نوكيا» في الربع الثاني

المصدر: هلسنكي- الوكالات

تضاعفت أرباح «نوكيا» تقريباً في الربع الثاني بفضل الطلبيات المقدمة من شركات الاتصالات لشبكات الجيل الخامس للجوالات، والتي سيتم إطلاقها بشكل تجاري هذا العام.

وقالت الشركة- التي مقرها في فنلندا- إن صافي أرباحها خلال الفترة من أبريل إلى يونيو بلغ 258 مليون يورو (287 مليون دولار) مقابل 139 مليون يورو في الفترة نفسها من العام السابق، وارتفعت المبيعات بنسبة 7% إلى 5.7 مليارات يورو.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة راجيف سوري: إن «نوكيا» سجلت نتائج أعمال فصلية قوية، مدفوعة بطلبيات شبكات الجيل الخامس «5 جي» مشيراً إلى أن الشركة عززت موقعها في سوق معدات الجيل الخامس والآن لديها نحو 45 صفقة تجارية للشبكات فائقة السرعة ومرتفعة التكلفة.

ولفت سوري إلى أن حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة العالمية والتحديات في السوق الصيني لا تزال تشكل مخاطر هذا العام.