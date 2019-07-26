دراجي: لا أطمح لمنصب مدير صندوق النقد

المصدر: فرانكفورت- د ب أ

أعلن الإيطالي ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي أمس أنه لا يطمح إلى شغل منصب مدير عام صندوق النقد الدولي. وفي رده على سؤال حول هذا الموضوع، قال دراجي في فرانكفورت إنه ليس «متاحاً» لهذا الأمر. وتنتهي فترة ولاية دراجي (ثمانية أعوام) في البنك المركزي الأوروبي بحلول نهاية أكتوبر المقبل، وستخلفه في المنصب الفرنسية كريستين لاجارد الرئيسة السابقة لصندوق النقد الدولي.

وقال دراجي (71 عاماً) إن لاجارد ستكون «رئيس بارزة للبنك المركزي الأوروبي». وكانت مجلة «فيرتشافتس فوخه» الألمانية ذكرت في وقت سابق استناداً إلى دوائر دبلوماسية أن فرنسا تروّج لدراجي ليشغل منصب مدير صندوق النقد خلفاً للاجارد.