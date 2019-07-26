«737 ماكس» في مهب الريح!

المصدر: نيويورك - الوكالات

حذّرت صانعة الطائرات الأمريكية «بوينج» من احتمالية وقف إنتاج طائرة «737 ماكس»، في حال امتد وقف استخدامها على مستوى العالم لفترة أطول، وذلك بعدما أعلنت الشركة، أول من أمس، تسجيل أكبر خسارة فصلية لها على الإطلاق بسبب المشكلات المتعلقة بذلك الطراز.

وأوضحت الشركة أنه إذا استمرت العقبات التنظيمية على مستوى العالم، فإن «بوينج» ستدرس تقليص أو إنهاء إنتاج «737 ماكس» كلياً وذلك على الرغم من ثقة المدير دينيس مويلنبرج في أن الطائرة ستعود للتحليق في أكتوبر المقبل.

وفي مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين، قال مويلنبرج: «في ظل استمرار جهودنا لدعم العودة الآمنة لـ «737 ماكس» للخدمة، فإننا سنواصل تقييم خططنا الإنتاجية».