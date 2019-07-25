ارتفاع تاريخي لـ «إس أند بي 500» و«ناسداك المُرَكًب» ونتائج «فيسبوك» تفوق التوقعات

المصدر: دبي- سيد صالح

سجل مؤشرا «إس أند بي 500» و«ناسداك المُرَكًب» ارتفاعين قياسيين أمس، وفقاً لما نشرته شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية.

فقد ارتفع «إس أند بي 500»، الذي يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية من بنوك ومؤسسات مالية، بنسبة 0.4%، ليغلق عند 3,018.05 نقطة.

كما ارتفع «ناسداك المُرَكًب»، وهو مؤشر سوق الأوراق المالية للأسهم العادية والأوراق المالية المماثلة المدرجة في سوق الأسهم في بورصة «ناسداك»، بنسبة 0.8%، ليغلق عند 8,321.50 نقطة.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة «فيسبوك» مساء أمس نتائجها المالية عن الفصل الثاني من العام الجاري، والتي فاقت التوقعات فيما يتعلق بالجانب المالي منها.

فقد بلغت أرباح الشركة 16,9 مليار دولار، في مقابل 16,5 مليار دولار فقط وفقاً لتوقعات المحللين. وسجل سهم «فيسبوك» 1,99 دولار، فيما كان الخبراء يتوقعون 1,88 دولار للسهم.

وبلغ متوسط إيرادات «فيسبوك» عن المستخدم الواحد من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة التابعة للشركة 7,05 دولار للمستخدم الواحد، في مقابل 6,87 دولار للمستخدم، وفقاً للتوقعات.

وجاءت نتائج «فيسبوك» مطابقة للتوقعات في العاملين المتعلقين بالمستخدمين النشطين للمنصة، حيث بلغ عدد المستخدمين النشطين يومياً 1,59 مليار مستخدم، وعدد المستخدمين النشطين شهريا 2,41 مليار مستخدم.

وعلى صعيد آخر، شن ستيفين منوشين، وزير الخزانة الأمريكي، هجوماً حاداً على شركة «أمازون» للتسوق الإلكتروني، وذلك في حوار تليفزيوني مع «سي إن بي سي»، وقال: «إذا نظرنا إلى «أمازون»، فبرغم وجود مزايا معينة لها، إلا أنها دمرت تجارة التجزئة عبر الولايات المتحدة. لذا. فلا يوجد شك بأن مجال المنافسة أمامها محدود».

