8.7 ملايين دولار أرباح «جلوبل» خلال 6 أشهر

المصدر: الكويت - البيان

أعلن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ومقره الكويت، أمس، عن نتائجه المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 محققاً أرباحاً صافية بلغت 2.6 مليون دينار كويتي (8.7 ملايين دولار أمريكي) مقابل 2.9 مليون دينار (9.7 ملايين دولار) في الفترة 2018 نفسها.

وبلغ إجمالي الإيرادات 8 ملايين دينار (26.3 مليون دولار) بارتفاع 7.3% عن العام الماضي وبلغت الإيرادات من الرسوم والعمولات والتي تمثل 70.7% من إجمالي الإيرادات 5.6 ملايين دينار (18.6 مليون دولار) بنمو 14% عن الفترة 2018 نفسها.

وواصل الفريق العمل عن كثب مع كامكو للاستثمار سعياً لإنهاء عملية الدمج بنجاح لإنشاء كيان من أكبر وأقوى وأكثر الكيانات فاعلية في قطاع خدمات الاستثمار الإقليمية وهي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية.