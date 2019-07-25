ترامب يستثني 7 شركات من حظر التعامل مع «هواوي»

المصدر: دبي - سيد صالح

وعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سبعة من الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات التقنية الأمريكية، بأن تمنحهم وزارة التجارة الأمريكية استثناءات من حظر التعامل مع شركة هواوي الصينية في الوقت المناسب.

جاء ذلك خلال استضافة ترامب لسبعة من الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات التقنية الأمريكية في البيت الأبيض، ومنهم سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل»؛ وستيفين ميليغان، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»؛ وروبرت سوان، الرئيس التنفيذي لشركة «إنتل»، وذلك لمناقشة الممارسات التجارية الخاصة بهذه الشركات، وأيضاً دور هذه الشركات في حماية الأمن القومي الأمريكي.

ووصف البيت الأبيض لقاء ترامب بالرؤساء التنفيذيين بأنه بناء. وتطرق اللقاء إلى التزام الشركات بالحظر الذي فرضه ترامب على التعامل مع شركة «هواوي» الصينية للتقنية، بدعوى إنتاجها لأجهزة تُستخَدم في التجسس، ما يجعلها خطراً على الأمن القومي، ثم عاد وخفف من حدته بعد ذلك.

ومن ناحية أخرى، يتوجه وفد من المفاوضين الأمريكيين إلى العاصمة الصينية بكين الأسبوع المقبل، لإجراء جولة من المباحثات وجهاً لوجه مع نظرائهم الصينيين، بُغية التوصل إلى اتفاق تجاري ينهي الحرب التجارية المندلعة بين بلديهما منذ ما يزيد على العام.

وبحسب ما نشرته أمس شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية، فمن المتوقع أن تبدأ زيارة الوفد التجاري الأمريكي إلى الصين، بين يومي الجمعة المقبل، وهو موعد بدء فترة الراحة الصيفية للكونغرس الأمريكي والتي تستمر 6 أسابيع، والخميس الموافق الأول من أغسطس. وتعد هذه الجولة الجديدة من المفاوضات بمثابة خطوة مهمة بعد الهدنة بين الجانبين، لكن ليس من المتوقع أن تتمخض المفاوضات عن اتفاق تجاري وشيك.