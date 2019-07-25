3 مليارات خسائر «بوينغ» الفصلية

المصدر: نيويورك- وكالات

تحولت شركة بيونغ إلى الخسائر في الربع الثاني من العام الجاري، مع انخفاض الإيرادات بنحو 35 %على خلفية التكاليف الناجمة عن حادثي الطائرتين المنكوبتين في إندونيسيا وإثيوبيا، واللذين تسببا في مقتل 346 شخصاً.

وكشفت نتائج الأعمال الفصلية، أنها سجلت خسائر بقيمة 2.94 مليار دولار (5.21 دولارات لكل سهم)، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو، مقابل أرباح 2.20 مليار دولار (3.73 دولارات للسهم الواحد)، في الربع المماثل من العام الماضي.

وتراجعت الإيرادات بنحو 35 %، لتصل إلى 15.75 مليار دولار، وهبطت إيرادات الطائرات التجارية 66 % إلى 4.72 مليارات دولار، ويأتي هذا الهبوط على خلفية تراجع معدل التسليم بنحو 54 % إلى 90 طائرة في الأشهر من أبريل وحتى يونيو، مقابل 194 طائرة تم تسليمها في الربع نفسه من 2018. وأوضحت بوينغ أنها تحملت رسوماً تكاليف بقيمة 4.9 مليارات دولار، بسبب وقف استخدام الطائرات من طراز «ماكس 737»، والعمل على ضمان الأمن والسلامة.