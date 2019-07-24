أوروبا تهدد برسوم انتقامية بقيمة 39 مليار دولار على السلع الأمريكية

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ينوي الاتحاد الأوروبي مضاعفة الرسوم التي يمكن فرضها على السلع الأمريكية إلى 35 مليار يورو (39 مليار دولار) إذا قرر الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» فرض رسوم على الواردات الأمريكية من السيارات ومكوناتها الأوروبية.

وقالت وكالة بلومبيرغ للأنباء إن قيمة الرسوم الجديدة التي أعلنتها مفوضية التجارة الأوروبية «سيسيليا مالمستروم»، أمس الثلاثاء، تزيد عن القيمة السابقة التي كانت قد أعلنتها سابقاً، وهي 20 مليار يورو.

في الوقت نفسه شددت «مالمستروم» على أنها تعتزم رفض أي مطالب أمريكية للحد من صادرات الاتحاد الأوروبي من السيارات ومكوناتها إلى السوق الأمريكية بدعوى أن هذه الصادرات تمثل تهديداً للأمن القومي الأمريكي.